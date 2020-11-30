Polise saldırdılar

Lefkoşa'da alkollü içki tesiri altında taşkınlık yapan zanlılar ve kendilerini uyaran polislere saldırıp kasti hasar ve ciddi darp suçunu işlemeleri üzerine tutuklanan Clement Ushie OKOLICe, Agbor Fambong Clinton ve Enakeno Wisdom EKERE yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Güralp Kırcalılar olayla ilgili bulguları aktardı. Kırcalılar huzurunda bulunan zanlı 1 Clement Ushie OKOLICe, zanlı 2 Agbor Fambong Clinton ve zanlı 3 Enakeno Wisdom EKERE'nin 28 Kasım 2020 tarihinde saat 00.15 raddelerinde Lefkoşa'da umumi bir yer olan Girne caddesi üzerinde sarhoş vaziyette yüksek sesle bağırıp çağırdıkları esnada Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şubede görevli polis memuru Aykut ÖZKAN ve polis memuru İbrahim TOZ tarafından uyarıldıkları esnada adı edilenler görevli polisleri iterek görevinden men edip ellerini kollarını gelişi güzel sallayarak uygunsuz tavır harekette bulunduklarını söyledi. Akabinde zanlı Enakeno Wisdom EKERE, polis memuru İbrahim TOZ'un üzerindeki polis yeleğini elleri ile çekip yırtılmasına sebebiyet vererek kasten ve kanunsuz olarak hasara uğrattığını mahkemeye aktardı. Polis yine Agbor Fambong CLİNTON'un görevli polislere yardım etmek isteyen Lefkoşa'da sakin Osman VARAN'ın sağ gözüne yumruk vurarak ciddi şekilde darp ettiğini söyledi. Polis memuru Güralp Kırcalılar mesele ile ilgili olarak adı edilenler makul güç kullanılarak suçüstü gereği tutuklandıklarını ve mesele ile ilgili olarak zanlıların alkol testi yapmayı ret edip gözlerinin kırmızı olmasından hareketlerindeki dengesizlikten ve ağızlarından gelen alkol kokusundan alkollü oldukları anlaşıldığını belirtti. Polis ayni gün mesele ile ilgili olarak Zanlı 2'in muhaceret izni kontrol edildiğinde 30.11.2020 tarihine kadar izinli olduğu ancak herhangi bir başvuru yapmadığının görüldüğünü, zanlılar 1 ve 3'ün ise muhaceret izinlerini kontrol ettiğimizde KKTC'de herhangi bir yasal statüsü bulunmadığını mahkemeye aktardı. Polis zanlıların aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek, tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların bir ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu beklemesine emir verdi.