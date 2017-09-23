Polise uyuşturucuyla yakalandı

Bu sabah saat 02:30 sıralarında, Lefkoşa’da, Bedreddin Demirel Caddesi üzerinde, gerçekleştirilen asayiş operasyonu sırada, S.D.(E-23)’nin tasarrufunda yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı. S.D.(E-23) tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.