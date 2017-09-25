Polisi düşürüp oğlunu kaçırdı

Suna Erden

Aranan Fazıl Kuşo’yu kardeşi Hüseyin Kuşo’nun kimliği ile Güney’den KKTC’ye sokmak isteyen anne ve babası emeline ulaşamadı. Ancak Kuşo da babası polisi yere düşürünce kaçmaya başardı.

Ülkemizde işlemiş olduğu suçlardan ötürü aranan kişi olan ve Güney Kıbrıs’ta kalan Fazıl Kuşo’yu kardeşi Hüseyin Kuşo’nun kimliği ile KKTC’ye girişini sağlamak isteyen anne ve babası Ertuğrul ve Ayşen Kuşo emeline ulaşamadı. Polis, Fazıl Kuşo’yu kaçak bir şekilde ülkeye girmeye çalışırken tespit etti ancak annesi ile babasının yardımı ile Fazıl Kuşo polisin elinden kaçtı. Zanlı Kuşo Güney Kıbrıs’a firar ederken annesi Ayşen Kuşo,babası Ertuğrul ve abisi Hüseyin Kuşo gözaltına alındı.Polis, anne baba zanlıları Lefkoşa’da Hüseyin Kuşo’yu ise askeri mahkemeye çıkardı.

POLİSİ GÖRÜNCE KAÇMAYA BAŞLADI

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Mehmet Bayram olayla ilgili bulguları aktardı. Bayram, 23 Eylül tarihinde saat 16.30 sıralarında Lefkoşa’da Kermiya Kara Geçiş Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yapan zanlı Ertuğrul Kuşo’nun kullanımında bulunan aracın polis tarafından kontrol için durdurulduğu sırada, araçta yolcu olarak bulunan ve aranan kişi olan Fazıl Kuşo’nun polisi fark etmesi üzerine araçtan inerek tasarrufunda bulunan yaklaşık 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyi yol kenarına attığını ve Güney Kıbrıs’a kaçtığını söyledi.

BABASI İTTİ,OĞLU KAÇTI

Polis Çavuşu Mehmet Bayram, olay esnasında babası Ertuğrul Kuşo’nun ise oğlu Fazıl Kuşo’nun polis tarafından yakalanmasını engellemek için görevli polisi elleri ile sırtından itip yere düşmesini sağlayarak engelleyip polisi darp ettiğini söyledi. Polis, tutuklanan zanlı Ertuğrul Kuşo ve araçta yolcu olarak bulunan Ayşen Kuşo’nun huzurunda kullanımlarında bulunan araçta yapılan aramada ise içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan bir adet ucu yanık elle sarılmış sigara bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, ayrıca zanlıların tasarrufunda büyük oğulları Hüseyin Kuşo’nun kimliği bulunduğunu ve kaçan Fazıl Kuşo’yu abisi Hüseyin Kuşo’nun kimliği ile ülkeye sokmaya çalıştıklarının tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

HEM VAR HEM YOK

Polis çavuşu Mehmet Bayram ,zanlı Hüseyin Kuşo’nun kimliğinin bulunması üzerine bir araştırma yapıldığını ve yurtdışında görünmesine rağmen evinde tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Polis, zanlı Hüseyin Kuşo’nun ülkeye nasıl giriş yaptığının bilinmediğini belirterek konu ile ilgili olarak Lefkoşa Adli Şubenin soruşturma başlattığını ve Askeri Mahkeme huzuruna çıkarılarak hakkında soruşturma maksatlı 2 gün tutukluluk emri aldığını aktardı.

EVLERİNDE YASAK PATLAYICI MADDELER BULUNDU

Polis çavuşu Mehmet Bayram ,yürütülen ileri soruşturmada Ertuğrul Kuşo’nun kalmakta olduğu Lefkoşa’daki ikametgâhında yapılan armada ise 17’si KKTC’ye ithali yasak olan toplam bin 67 adet av tüfeği fişeğini yetkili makamdan izinsiz olarak tasarruf ettiğinin de tespit edildiğini belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, zanlıların vermiş oldukları ifadelerinin teyit tekzip edileceğini ayrıca aranan bir şahıs olduğunu da belirterek, zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün polis te tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlıların soruşturma maksatlı poliste 3 gün tutuklu kalmasına emir verirken doktor kontrolünden geçirilmelerine de emir verdi.