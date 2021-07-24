Polisi fark edince uyuşturucuyu aracın camından dışarıya attılar!

Güvercinlik Sanayi Bölgesi’nde uyuşturucu alışverişi yapılacağı yönünde ihbar alan Narkotik polisleri dün elektrik direği altına bırakılan uyuşturucu maddeyi almaya gelecek olan şahısları yakalamak üzere pusuya yattı.

Söz konusu uyuşturucu maddeleri bırakılan yerden araçları ile almaya gelen baba oğul Osman ve Uğur Özbayır, polisin “dur” ihtarlarına uymayarak kaçarken, uyuşturucu maddeden de kurtulmaya çalışmak isteseler de polisten kurtulamadılar.

Araçtan attıkları 40 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu maddenin yanı sıra, evlerinde de 25 gram sentetik uyuşturucu bulunan zanlılar tutuklandı.

Uğur Özbayır ile Osman Özbayır bugün “Kanunsuz uyuşturucu madde alma ve tasarruf” suçlamalar ile başlatılan soruşturma kapsamında Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

"GÜVERCİNLİK'TE BİR ELEKTRİK DİREĞİ ALTINDAN BİR ŞEYLER ALDIĞI TESPİT EDİLDİ"

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Mustafa Kavaz mahkemede verdiği ifadesinde 23 Temmuz 2021 tarihinde aldıkları bir ihbarda Güvercinlik Sanayi Bölgesi’nde uyuşturucu alışverişi yapılacağını öğrendiklerini belirtti.

Bölgede pusu görevi başlatıldığını belirten Kavaz, saat 13:30 sıralarında Güvercinlik istikametine doğru gelen bir aracın, bölgedeki bir elektrik direği altından bir şeyler aldığının tespit edildiğini açıkladı.

"'DUR' İHTARINA UYMAYIP KAÇTILAR"

Aracın Mağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Çanakkale Göleti yakınlarında önünün kesilmek istendiğini ve o esnada araç sürücüsünün Osman Özbayır, yolcu koltuğunda ise Uğur Özbayır’ın oturduğunun tespit edildiğini söyleyen Kavaz, zanlıların “dur” ihtarına uymayıp kaçtığını açıkladı.

Kovalamaca sırasında zanlı Uğur Özbayır’ın ön yolcu tarafındaki camdan dışarıya doğru bir şey attığının görüldüğünü belirten Kavaz, aracın durdurulup zanlıların alıkonulduğunu açıkladı.

"UYUŞTURUCUYU ARAÇTAN DIŞARI ATTILAR"

Araçtan dışarıya atılan emarenin tespit edilip zanlıların huzurunda kontrol edildiğini belirten Kavaz, çorap içerisinde poşete sarılı yaklaşık 40 sentetik cannabinoid türü uyuşturucu maddenin tespit edilip emare alındığını açıkladı.

"EVDE YAPILAN ARAMADA DA UYUŞTURUCU BULUNDU"

Zanlıların ikametgahında yapılan aramada ise 2 farklı yerde toplamda 25 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu maddenin daha tespit edildiğini aktaran Kavaz, zanlıların ilk tespit edildikleri yerle ilgili araştırma ve kamera kayıtlarının incelenmesine başlandığını açıkladı.

Yürütülen soruşturmanı yeni başladığını kaydeden Kavaz, zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, talep edilen süreye itiraz olmaması nedeni ile zanlı Uğur ve Osman Özbayır’ın 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI