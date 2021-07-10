Polisi görünce eli ayağına dolandı

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

08.07.2021tarihinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Hamitköy’de gerçekleştirilen operasyon kapsamında mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen S.B.(E-27), Lefkoşa'da kalmakta olduğu ikametgahında arama yapmak üzere gelen Narkotik ekiplerini görmesi üzerine tasarrufunda bulundurduğu içerisinde tütünle karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sigarayı attığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.