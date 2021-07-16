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Polisi görünce ortalık karıştı ; 2 kişi daha aranıyor

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Gönyeli’de Narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonda meydana gelen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan zanlı C.C,  mahkeme huzuruna çıkarıldı.

16 Temmuz 2021 Cuma 15:10
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Polisi görünce ortalık karıştı ; 2 kişi daha aranıyor

(Kamalı Haber)

Gönyeli’de Narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonda meydana gelen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan zanlı C.C,  mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Meselede tutuklanan F.C.A ve D.U.U’nun bağı olmadığı tespit edildi.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç, olguları aktardı.

Polis, zanlılar C.C'nin Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hint Keneviri) Tasarruf suçundan suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, 13.07.2021 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir Polis ekibi tarafından Gönyeli Lefkoşa’daki ikametgâha girildiği esnada Zanlı-1 C.C.A'nın Polisleri görmesi üzerine tuvalete girerek kapıyı kilitlediğini belirtti.

Polis, akabinde konu kapının kırılarak içeriye giriş yapıldığında Zanlı 1’in bir sol elinde foil kâğıdı tuttuğu ve sağ eli ile de tuvaletin içerisine bir şey atıp sifona bastığı esnada makul güç kullanılarak alıkonulduğunu söyledi.

Polis, müteakiben tuvalet içerisinde yapılan kontrolde tuvalet kâğıtlarının top şeklinde sarılı olduğu görülmesi üzerine tuvalet içerisinden alınarak yapılan kontrolde içerisinde yaklaşık 30 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, akabinde Polis, ayrıca evde bulunan üç kişinin balkondan atladığını, bir kişinin ayağı kırık halde tespit edildiğini ve diğer iki kişinin kaçtığını anlattı.

Polis, aranan 2 kişi ve emareler olduğunu belirterek, zanlının 6 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının soruşturma maksatlı 6 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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