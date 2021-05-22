Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
“Bir eşeklik yaptım, bu olayı kapatalım ”
11 yaşındaki çocuğa cinsel istismar
Yedişer Gün Ek Tutukluluk
Yedişer Gün Ek Tutukluluk
Cezaevine gönderildi
Cezaevine gönderildi
Kız kardeşine tecavüz iddiası
Kız kardeşine tecavüz iddiası
Kendisine emanet edilen çocuk tecavüze uğrayınca olayı örtmek istedi
Kendisine emanet edilen çocuk tecavüze...

Polisi Görünce Uyuşturucuyu Ağzına Atıp Kaçmaya Çalıştı

22 Mayıs 2021 Cumartesi 20:37
418 Okunma
Polisi Görünce Uyuşturucuyu Ağzına Atıp Kaçmaya Çalıştı

22.05.21 tarihinde saat 11.15 raddelerinde Ötüken köyünde şüpheli hareketleri nedeniyle yanına gelmekte olan polisleri görüp koşarak kaçmaya çalışırken elinde tuttuğu uyuşturucu olduğuna inanılan maddeleri ağzına atarak gizleyen Zafer Kaya isimli şahıs polis tarafından yakalanıp alıkonduktan sonra götürüldüğü İskele polis müdürlüğünde ağzında muhafaza ettiği sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık yarım gr ağırlığındaki maddeyi ve yine uyuşturucu madde kalıntısı ihtiva ettiğine inanılan bir adet sigara izmaritini çöp sepetine tükürmekte olduğu esnada görevli polisler tarafından görülerek çöp sepetine tükürdüğü uyuşturucu madde ve sigara izmaritine emare olarak el konuldu.

Akabinde zanlının yapılan üst yoklamasında yine ağız kısmına gizlenmiş vaziyette sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık yarım gr ağırlığında madde bulunarak emare alınmış ve zanlı suçüstü hali gereği tutuklanmıştı.

Zanlı bugün 22.05.21 tarihinde kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

Polisin olayla ilgili tahkikatı devam etmektedir.(MHA)

Son Güncelleme: 22.05.2021 20:52
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sanayi odası genel kurulu tamamlandı
Sanayi odası genel kurulu tamamlandı
Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti – KKTC Gençlik Buluşması etkinliğine katıldı
Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti – KKTC Gençlik Buluşması etkinliğine katıldı
Haspolat'ta çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı: “İşletme sahibine gereği yapılacak”
Haspolat'ta çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı: “İşletme sahibine gereği yapılacak”
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim