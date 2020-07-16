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Polisi görüncü elindekileri attı

Lefkoşa’da tasarrufunda uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlı H.T mahkeme huzuruna çıkarıldı.

16 Temmuz 2020 Perşembe 13:07
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Polisi görüncü elindekileri attı

Lefkoşa’da tasarrufunda uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlı H.T  mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Çavuş, olguları aktardı. Polis, zanlı  H.T'nin 15 Temmuz 2020 tarihinde Lefkoşa’da Müftü Hilmi sokakta şüpheli görüldüğünü ve Narkotik ekibini fark ederek elindeki şüpheli maddeyi yere atıp, koşarak kaçmaya başladığını ve makul güç kullanılarak, tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis, attığı maddenin emare alındığını ve 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde olduğunun belirlendiğini söyledi.

Polis, zanlının suçunu kabul ettiğini ve soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.  

Anahtar Kelimeler:
Uyuşturucu
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