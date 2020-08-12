Polisi kandırmaya çalıştılar

Lefkoşa’da yaptıkları kaza sonrası polisleri başkasının kimliğine bürünerek kandırmaya çalışan zanlılar İbrahim Alan Isaa ve Emmanuel Chawa Dıngba tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Özgür Sunalp, olguları aktardı. Polis, zanlı 1 İbrahim Alan Isaa ve zanlı 2 Emmanuel Chawa Dıngba’nın Resmi Evrak Sahteleme, Evrak Sahteleme, Sahte Davranışla Kayıt Temini ve Bir Belgede Adı Geçenin Kimliğine Bürünme suçlarından methaldar olduğunu belirtti. Polis, 11.08.2020 tarihinde saat 10.20 raddelerinde Lefkoşa'da Yakın Doğu Bulvarı üzerinde huzurunuzda bulunan zanlı 1 kullanımında bulundurduğu FU 424 plakalı araç ile bir trafik kazası gerçekleştirdiğini belirtti. Polis, akabinde olay yerine gelen LPM Trafik Tahkikat şubesinde görevli polislere cep telefonunda bulunan ve zanlı 2 Emmanuel Chawa Dıngba'dan temin ettiği adına isdar olunan Nijerya pasaportunu ve yine zanlı 2’ye ait ehliyet yenileme makbuzunu gösterip olay yerinde çizilen krokiye imza atarak bir belgede adı geçenin kimliğine bürünüp sahte davranışla kayıt temin ettiğini söyledi. Polis, yine LPM Trafik tahkikat bölümünün yapmış olduğu trafik kazası ile ilgili soruşturma esnasında zanlı 1’in zanlı 2 adına düzenlenen yazılı dava tebliğine imza atmak suretiyle resmi evrak sahtelediğini anlattı. Polis, akabinde yapılan soruşturmada zanlı l'in gerçek isminin İbrahim Alan Isaac olduğunun anlaşılması üzerine huzurda bulunan zanlı 1 suçüstü gereği, zanlı 2 ise Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Meselenin ciddi olduğunu ve soruşturmanın yeni başladığını belirten polis, alınması gereken ifadeler ve zanlı 1 ve 2’ye ait incelenmesi gereken cep telefonları olduğunu söyledi. Polis, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.