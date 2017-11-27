Diyalog'dan Eniz Orakcıoğlu'nun haberine göre, Polis mensuplarının emekli olmalarının ardından yaşanan mağduriyeti ortadan kaldıracak ve maaş ile emeklilik primlerini düzenleyen, “Polis örgütünün kuruluş görev ve yetkilerini düzenleyen yasa önerisi ile yasa tasarısı” komiteden geçmesinin ardından bugün Mecliste görüşülmeye başlanacak.

"Bilgi kirliliği rahatsızlık yaratıyor"

Son dönemlerde yasa tasarısı üzerinden toplumda oluşan bilgi kirliliği polis mensuplarını rahatsız ediyor. Konuyla ilgili Yeni Bakış’a konuşan polis yetkilileri, Güvenlik Kuvvetleri bünyesinde görev yapan ancak Başbakanlığa bağlı bulunan Polisin, ne asker ne de kamu görevlisi olarak kabul görmemesinin büyük mağduriyetlere neden olduğunu ifade etti.

“Polise haksızlık yapılıyor”

Polis mensupları, “ Göreve 20-23 yaşlarda başlayan bir polis mensubu 25 fiili yılın ardından emeklilik hakkı kazanmasına rağmen maalesef sadece ikramiyesini alabiliyor maaş almak için ise 55 yaşını beklemek zorunda kalıyor. Bu durum da Güvenlik Kuvvetleri bünyesinde işlem gören polislere haksızlık olarak geri dönüyor” dedi.

“Polisi siyasete alet etmeyin”

Polisin, son dönemlerde 7 Ocak seçimleri de kullanılarak siyasete alet edilmeye çalışıldığına dikkat çeken polis mensupları, “Polis bu ülkenin önce asayişi ardından da güvenliği ve huzurudur, kimse bu değerleri salt oy uğruna gözardı etmesin veya birileri polisten oy alacak hayaliyle bir başka kurumu suçlar pozisyona gelmesin.

Bizim esas derdimiz geleceğimiz ve çocuklarımızın istikbalidir. Polisin bu talebine ise yanıt verecek makam başta Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet Meclisi ve siyasi partilerdir” diye konuştu.

“Polise karşı negatif algı oluşturmaya çalışıyorlar”

Basında yer alan bazı haberlerin polise karşı negatif bir algı yaşanmasına neden olduğuna dikkat çeken polis mensupları, “Biz ne eşitsizlik yaratacak bir yasa ne de avanta peşindeyiz. Bizlerin telep ettiği yıllardır alamadığımız ve mağdur duruma düşmemize neden olan haklarımızdır, kimse polis üzerinden siyaset yapmaya çalışmasın çünkü bunun hiçbir getirisi yoktur” dedi.

"Polisin sorunları çok"

Polisin son dönemlerde yaşadığı haksızlıklar nedeniyle teşkilat mensuplarının ruh sağlığından ekonomik kayıplarına hatta yaşamlarına kıyacak kadar büyük sorunlarla boğuştuğuna dikkat çeken polis mensupları, “Top ülkeyi yönettiğini iddia edenlerdedir, ya bu haksızlığı ve mağduriyeti ortadan kaldıracaklar ya da bu saatten sonra polisten birşey talep edecek yüzleri olmayacak” diye konuştu.