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Polisi Yaraladı!

04 Temmuz 2021 Pazar 11:27
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Polisi Yaraladı!

Kamalı Haber

Güzelyurt’da meydana gelen “Yaralama, Polisi Darp Görevinden Men, Kanunsuz Bıçak Taşıma, Sarhoşluk, Rahatsızlık, Uygunsuz Tavır Hareket" meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı R.T. tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Orçun Karahüseyin olayla ilgili bulguları aktardı. Karahüseyin huzurda bulunan zanlı R.T.’nin 3 Temmuz tarihinde saat 20.45 raddelerinde Güzelyurt'ta faaliyet gösteren bir bar içerisinde 260mg alkollü içki tesiri altında bulunduğu esnada, konu işletmenin mal sahibi olan E.F ile aralarında herhangi bir husumet yokken tartışmaya başladığı sırada ellerini gelişi güzel sağa sola sallayıp E.F’ye hitaben yüksek sesle "Sen kimsin bama" demesi üzerine orada bulunan polis memuru Acar Sevhan'ın araya girerek R.T.'i oradan uzaklaştırmaya çalıştığı sırada adı edilenin tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurmuş olduğu toplam uzunluğu 24cm ağız uzunluğu 13 cm olan siyah saplı bıçak ile polis memurunun kolunda 1 adet 5 cm ve 1 adette 10 cmlik yüzeysel sıyrık oluşmasına sebebiyet verdiğini söyledi. Polis zanlının suçüstü tutuklandığını ve konu bıçağın emare olarak alındığını mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan tahkikatın yeni olduğunu alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera kayıtları olduğunu bu bağlamda soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu almasını talep etti.

Huzuruna verilen şahadeti değerlendiren Kaza Mahkeme Başkanı Banu Soyer zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 04.07.2021 11:47
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