Polisi yumrukladı

Havadis'ten Devrim Demir’in haberine göre, Poliste birçok sabıkası bulunan ve askıda davaları bulunan Sabri Keskin, önceki gece kontrol amaçlı kendisini durdurmak isteyen polis memuru Ş.B.’nin canına kast etmekten tutuklandı.

Karaoğlanoğlu’nda devriye gezen motorlu polis memurunu kendisini uyarmaya çalıştığı gerekçesi ile aracı ile ezmeye çalışan zanlı Sabri Keskin, Ş.B., isimli polis memurunun yüzüne yumruk atarak işini yapmasını engelledi.

Keskin, bölgedeki vatandaşların müdahalesi ile etkisiz hale getirilerek polise teslim edildi.

Aleyhindeki soruşturma tamamlanan zanlı Keskin, dün teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Keskin’in polisteki sabıkları mahkemeye sunuldu.

Yargıç Meltem Dündar, zanlının sabıklarını da dikkate alarak davalarında hazır olmasını sağlamak için 45 günü geçmeyecek şekilde Merkezi Cezaevinde beklemesine karar verdi.

Yolda dehşet saçtı

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Yalgı Döşenci, zanlı Sabri Keskin’in önceki gece saat 21.20 raddelerinde Karaoğlanoğlu’nda, Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, kullandığı EN 357 plakalı salon aracı ışıkları kapalı ve dikkatsiz bir şekilde kullandığı esnada tespit edildiğini anlattı.

Polis memuru Yalgı Döşenci, zanlının devriye gezen motorlu polis tarafından durdurulmak istendiği esnada aracını tehlike arz edecek şekilde kullanarak görevli polis memurunun üstüne sürdüğünü söyledi.

Döşenci, Keskin’in araçtan inerek kendisine müdahale etmeye çalışan polis memuru Ş.B.’nin yüzüne yumruk attığını kaydetti.

Zanlının poliste birçok sabıka dosyası olduğuna dikkati çeken Döşenci, Keskin’in serbest bırakılması durumunda benzer suçları işleyebileceğine vurgu yaparak, tutuklu yargılanması talebinde bulundu.