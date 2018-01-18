“Polisin her şeyden haberi vardı...”

Halkın Sesi'nden Gamze Pir Baykur'un haberine göre, Tatlısu sahilinde önceki gün sabaha karşı Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı bir polis ekibince yapılan operasyon sonucunda tespit edilen ve yasa dışı yollardan Türkiye’ye gitmek için bekleyen Afrika kökenli 9 kişiyi konu sahile bırakan Mısır uyruklu Mohammed Ahmed Mahmoud ile KKTC uyruklu Ali Minnoş tespit edilerek tutuklandı. “Bir suç işlemek kasti ile ittifak kurmak” suçlamasıyla dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Mahmoud ile Minnnoş aleyhine 1’er günlük tutukluluk süresi temin edilirken, zanlı Mahmoud ile Minnoş mahkemede polisle iş birliği yaptığını itiraf etti.

Meselenin tahkikat memuru Ayhan Arabi, 16 Ocak tarihinde saat 01:00’de Tatlısu sahilinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı bir polis ekibi tarafından yapılan operasyon sonucunda önceki gün mahkeme huzuruna çıkarılan Afrika uyruklu 9 kişinin tespit edilerek tutuklandığını ve 9 zanlının tespit edilmesi anında beraberlerinde olan 3 can yeleği ile bir kiralık aracın ise emare olarak alındığını anımsattı. Mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturmada Afrika kökenli 9 zanlının 2 kişi tarafından araçlarla söz konusu bölgeye getirildiği ve Türkiye’ye gitmek için orada bekletildiklerini belirten Arabi, yanlarında bulunarak emare alınan kiralık aracın ise kendilerini yakalandıkları bölgeye getiren kişilere ait olduğunun öğrenildiğini söyledi. Arabi, 16 Ocak tarihinde Afrika kökenli 9 kişinin tutukluluk duruşmasından sonra geç saatlere kadar yürütülen soruşturma sonucunda isimleri tespit edilen zanlı Mohammad Ahmed Mahmoud’un gittiği Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nden, zanlı Ali Minnoş’un ise celpedildiği Demirhan Polis Karakolu’ndan teslim alındığını açıkladı.

“POLİSİN HER ŞEYDEN HABERİ VARDI...”

Polis Memuru Ayhan Arabi, zanlı Mohammed Ahmed Mahmoud ile Ali Minnoş’un Mağusa Adli Polis Amirliğinde gönüllü ifade verdiklerini belirterek, ifadelerinde sadece polise yardımcı olduklarını, operasyonun her aşamasında yaptıklarından polisin haberi olduğunu ve diğer 9 zanlıdan kesinlikle para almadıklarını beyan ettiklerini açıkladı. Yine zanlı Mahmoud ile Minnoş’un gönüllü ifadelerinde önceki gün mahkeme huzuruna çıkarılan zanlı Noumbe Mbaııa’nın zanlı Mahmoud’un yanında çalıştığını ve zanlı Mbaııa’nın vasıtasıyla yine önceki gün mahkeme huzuruna çıkarılan zanlı Paul Ngasa ile tanıştıklarını beyan ettiklerini belirten Arabi, zanlı Paul Ngasa’nın diğer zanlıları tekne ile Türkiye’ye götüreceğini söylediğini ve araçla taşımaları hususunda kendilerinden yardım istediğini beyan ettiğini açıkladı.

ZANLI MAHMOUD’UN, AFRİKA KÖKENLİ ZANLILARI EVİNDE SAKLADIĞI ORTAYA ÇIKTI...

Polis Memuru Ayhan Arabi, zanlı Mohammed Ahmed Mahmoud ile Ali Minnoş’un resimlerinin Afrika kökenli 7 zanlıya gösterildiğini ve teşhis edildiklerini fakat zanlı Noumbe Mbaııa ile Paul Ngasa’ya resimler gösterildiğinde zanlı Mahmoud ile Minnoş’u tanımadıklarını beyan ettiklerini belirterek, zanlı Mbaııa’nın zanlı Mahmoud’un yanında çalışan ve zanlı Ngasa’yı zanlı Mahmoud ile tanıştıran kişi olduğunu vurguladı. Arabi, önceki gün mahkeme huzuruna çıkarılan Afrika kökenli zanlıların 17 Ocak tarihinde vermiş olduğu gönüllü ifadelerinde ve söz beyanlarında KKTC’de zanlı Mahmoud’un ve bir adamının kendilerini Ercan Havaalanında karşıladığını, Gaziköy’deki evinde kaldıklarını, zanlı Mahmoud’a kendilerini Türkiye’ye götürmek için her birinin elden 1500 Dolar nakit para verdiklerini beyan ettiklerini açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini ve aranan kişiler olduğunu belirten Arabi, zanlıların 1’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

ZANLILAR: “TATLISU’YA POLİSLE GİTTİK...”

Mahkemede söz alan zanlı Mohammad Ahmed Mahmoud polise yardımcı olduğunu ve herşeyi anlattığını söylerken, zanlı Ali Minnoş ise polisle işbirliği yaptığını söyledi. Zanlı Minnoş mahkemede Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde görevli bir amirle görüşme yaptığını ve Tatlısu’ya kadar polisle gittiklerini söyledi. Zanlı Minnoş, görüştüğü polis amirinin kendisine “Bize yardımcı ol. Bunları yakalayalım. Tatlısu’ya kadar arkanızdan geleceğiz” şeklinde mesaj attığını ve tüm mesajlar ile görüşmelerin telefonunda kayıtlı olduğunu söyledi. Zanlı Minnoş yine mahkemede Mohammad Ahmed Mahmoud’un kendisini arayarak 9 kişinin Türkiye’ye kaçmak istediğini söylediğini ve onları polise yakalatmak için kendisinden yardım istediğini, kendisinin ise polisi arayarak polisle iş birliği yaptığını söyledi.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Mohammad Ahmed Mahmoud ile Ali Minnoş’un tahkikat maksatları bakımından 1’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi. Zanlı Ahmed ve Minnoş, bugün diğer Afrika kökenli 9 zanlı ile birlikte yeniden mahkeme huzuruna çıkarılacaklar.