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Polisin trafik denetimleri sürüyor

28 Ocak – 03 Şubat 2019 tarihleri arasında, Polis ekipleri tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 5 bin 992 araç sürücüsü kontrol edildi.

04 Şubat 2019 Pazartesi 15:27
Polisin trafik denetimleri sürüyor

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Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamada, kontrol edilen araç sürücülerinin 738’i ile ilgili ileri işleme gidildiği belirtildi.

Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin; 180’i süratli araç kullanmak, 1’i tehlikeli sürüş yapmak, 26’sı dikkatsiz sürüş yapmak, 40’ı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 15’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 9’u alkollü araç kullanmak, 143’ü seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 90’ı trafik levha ve işaretlerine uymamak, 15’i trafik ışıklarına uymamak, 15’i muayenesiz araç kullanmak, 23’ü sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 7’si “A” yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 4’ü “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak,
2’si tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 2’si koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak ve 166’sı diğer trafik suçlarından rapor edildiği kaydedildi.

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PolisDenetimSürat CezalarıAraç SürücüleriHaberGündemKıbrıs
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