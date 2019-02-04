Polisin trafik denetimleri sürüyor

Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamada, kontrol edilennin 738’i ile ilgili ileri işleme gidildiği belirtildi.

Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin; 180’i süratli araç kullanmak, 1’i tehlikeli sürüş yapmak, 26’sı dikkatsiz sürüş yapmak, 40’ı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 15’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 9’u alkollü araç kullanmak, 143’ü seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 90’ı trafik levha ve işaretlerine uymamak, 15’i trafik ışıklarına uymamak, 15’i muayenesiz araç kullanmak, 23’ü sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 7’si “A” yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 4’ü “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak,

2’si tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 2’si koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak ve 166’sı diğer trafik suçlarından rapor edildiği kaydedildi.