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POLİSİYE OLAYLAR

Esentepe’de dün öğlen saatlerinde başka bir şahsa ait arazide bulunan zeytin ağaçlarından 22 kilo zeytin topladığı tespit edilen A.K.(E-47) tutuklandı. 

21 Ekim 2020 Çarşamba 12:02
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POLİSİYE OLAYLAR

Esentepe’de dün öğlen saatlerinde başka bir şahsa ait arazide bulunan zeytin ağaçlarından 22 kilo zeytin topladığı tespit edilen A.K.(E-47) tutuklandı. 
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi. 
SAHTE BELGE DÜZENLEYEREK ÇALIŞTIĞI İŞYERİNDEN SU ÇALAN KİŞİ TUTUKLANDI
Cypri - Cola Company Ltd’te çalışan M.A’nın (E-41) Eylül - Ekim 2020 tarihleri arasında ambar çıkış fişlerinin üzerindeki rakamları değiştirip ambar sorumlusuna vererek toplam değeri bin 516 TL olan çeşitli ebatlardaki suları sahtekarlıkla temin ettiği tespit edildi. 
Bahse konu şahsın tutuklandığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
YASA DIŞI AV…
Bu sabaha karşı Karakum Halk Plajı kıyısından yaklaşık 30 metre içeride O.D.(E-39) ve İ.Ö’nün (E-31), KKTC Avcılık Federasyonuna kayıtlı ruhsatları olmadığı halde yaklaşık 7 kilo ağırlığında balığı zıpkınla kanunsuz şekilde avladıkları tespit edildi. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı ifade edildi.

Son Güncelleme: 21.10.2020 12:05
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