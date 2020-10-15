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Polisiye olaylar

Lefkoşa’da M.G.(E-25)’nin; başka bir şahsa havale etmek için kendisine emaneten verilen 50.000 TL parayı, söz konusu şahsa havale etmeyip tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edildi.

15 Ekim 2020 Perşembe 12:48
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Polisiye olaylar

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (SENTETİK CANNABİNOİD) TASARRUFU (GELİŞME)
       22.08.2020 tarihli basın bülteninde Lefkoşa’da Şehit Albay Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli olarak tespit edilen M.D.(E-29)’nin üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 155 gram ağırlığında sentetik canabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığı ve M.D. ile birlikte meselede bağlantısı olduğu tespit edilen H.B.(E-31 ) ve Ş.A. (K-48)’nın tutuklandığı belirtilmişti.  

          Mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu tespit edilen P.K.(E-23) de tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

EMANETÇİ TARAFINDAN HIRSIZLIK      
         14.10.2020 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Lefkoşa’da M.G.(E-25)’nin; başka bir şahsa havale etmek için kendisine emaneten verilen 50.000 TL parayı, söz konusu şahsa havale etmeyip tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs yurt dışına çıkış yapacağı sırada tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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