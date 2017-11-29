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Polisler boşuna bekledi

Meclis komitesinde, muhalefet ve iktidar milletvekillerinin onayladığı yasa, meclis oturumunda görüşülemedi. Yüzlerce polisin beklediği yasaya, seçim sonrasına kaldı

29 Kasım 2017 Çarşamba 10:34
Polisler boşuna bekledi
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Havadis'ten Bertuğ Topal'ın haberine göre, Polislerin dört gözle beklediği ve önceki gün Meclis’te nisap olmaması nedeniyle görüşülemeyen Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Önerisi dün de Meclis’ten geçmedi. Meclis’te grubu olan Ulusal Birlik Partisi ve Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin mutabakatı sonucu Cumhuriyet Meclisi dün açılarak sadece Meclis’in ertelendiğini oyladı. Hal böyle olunca da yüzlerce polisin beklediği polislerin 45 yaşında emeklilik ve ücretini alma hakkı kazanması konusu da seçimlerden sonraya kaldı.

Önceki gün olduğu gibi dün de Cumhuriyet Meclisi izleyici locasını dolduran polisler yine Meclis’ten elleri boş dönmek zorunda kaldı.

Dün yapılan oturumdan polis yasasını geçirmeyen milletvekillerine ateş püsküren polisler “sandıkta hepinizle hesaplaşacağız” diyerek öfkelerini dile getirdi.

Maaşlı emeklilik hakkı için beklediler

Cumhuriyet Meclisi’ne gelen bir çok polis, 25 yılda emekli çıkma haklarına ek olarak emeklilik maaşı da alacakları düzenlemeyi iki gündür bir umutla bekledi. Bakanlar Kurulu’ndan meclis komitesine gelen, komitede de jet hızı ile onaylanan yasa, meclisten geçmedi.

DP karşı

Mevcut yasanın, tıpkı “geçicilerin kadrolanmasını” öngören tasarı gibi, mali disiplini bozan, ayrıca yasal olarak anayasa mahkemesinden dönmesi mümkün olduğu belirtiliyor. Demokrat Parti’nin bu yasaya karşı çıkmasının nedeni olarak ise kamu maliyesinin bu düzenlemeye hazır olmaması ve konunun Anayasa Mahkemesi’nden dönme olasılığını yüksek olması gösteriliyor.

Oybirliği ile onayladılar, Kimse sahip çıkmadı

Meclis komitesinden oy birliği ile geçen polisin yasa önerisi, Meclis oturumunda kimse tarafından sahiplenilmedi. Başbakan Hüseyin Özgürgün ve Başbakan Yardımcısı Maliye Bakanı Serdar Denktaş önceki gün oturuma katılmazken Özgürgün dün Meclis’e geldi.

Muhalefet, komitede onay verdiği yasa için hükümetin nisabı sağlamasını bekledi. UBP- CTP anlaştı, meclis çalışmalarına seçime kadar ara verildi.

“Maskara olduk…”

Mecliste yasanın geçmesini bekleyen bir grup polis, Havadis’e yaptıkları açıklamada, “İki gündür bizi meclise getirip umut veriyorlar. Resmen bizi maskara yerine koydular. Bunu unutmayacağız” mesajı verdi.

“Kimler geldi kimler gelmedi not ediyoruz”

Meclis’i izlemeye gelen ve izleyici locasına giren bazı polisler, milletvekillerinin duyacağı şekilde yüksek sesle “Meclis’e kimler geldi, kimler gelmedi bunları not ediyoruz. Elbet bunun da günü gelecek. Herkes bedelini ödeyecek” diye öfkelerini belli ettiler.

Çakıcı: “Polis Yasası görüşülmeli”

Bağımsız Milletvekili Mehmet Çakıcı da, Meclis’in yeter sayısı varken görüşmelere geçilmesi gerektiğini düşündüğünü belirterek, Polis Yasası’nın görüşülmesi gerektiğini kaydetti.

Meclis’in bugünkü oturumunun devam edip ertelenmemesi gerektiğini ifade eden Çakıcı, bugünkü Danışma Kurulu kararıyla ilgili bir bilgisi olmadığını söyledi.

Çakıcı, erteleme kararına oyunun ret olduğunu vurgulayarak, polislerle ilgili bekleyen yasanın bugün geçmesi gerektiğini vurguladı.

Çakıcı, emeklilik yaşının yükseltilmemesi konusundaki karşı duruşunu kararlılıkla devam ettirdiğini de kaydetti.

Mehmet Çakıcı konuşması ardından, Danışma Kurulu kararının oylanamaması için salondan çıktı.

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