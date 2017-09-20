Polislere saldırdılar

Devrim Demir

Girne’de önceki gece aldıkları alkolün etkisi altında kendilerini kaybeden Brusk Kino ve Selçuk Koç Retro Bar isimli iş yerini birbirine kattı.

İş yeri sahibinin şikâyeti üzerine olay yerine gelen polislerin görevlerini yapmasına engel olan zanlılar, Adli Şube’de görevli polis memuru M.Ö.’nün cep telefonunu kırdı.

Tutuklama anında zanlılar üzerinde gerçekleşen aramada, Selçuk Koç’un üzerinde 3 adet 32 cm. uzunluğunda bıçak ele geçirildi.

Alkolun etkisi geçince işledikleri suçu kabul eden zanlılar aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Kino ve Koç dün teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlıların ileride yargılanıncaya kadar yurt dışına çıkışlarını yasaklayarak, 2 bin TL nakdi teminat, 25’er bin TL şahsi kefalet imza ederek serbest bırakılmalarına karar verdi.

Ülkeden çıkışları yasaklandı

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube2de görevli polis memuru Ali Aslan, mahkemede verdiği ifadede zanlı Brusk Kino’nun “Kasti hasar”, “sarhoşluk ve rahatsızlık”, zanlı Selçuk Koç’un ise “Kanunsuz bıçak taşıma”, “Sarhoşluk ve rahatsızlık” suçlarından tutuklandıklarını anlattı.

Polis memuru Ali Aslan, olayın 19 Eylül tarihinde Girne’de faaliyet gösteren Retro bar isimli iş yerinde saat 03.40 sıralarında meydana geldiğini söyledi.

Aslan, zanlıların aşırı alkol tesiri altında mazeret göstermeden bağırıp çağırdıklarını ve küfür savurduklarını belirtti.

İş yeri sahibinin şikayeti üzerine olay yerine gelen polis memuru M.Ö.’nün cep telefonunu zanlı Koç’un kasten kırdığını kaydeden Aslan, zanlıların suçüstü tutuklandıklarını belirtti.

Polis, zanlı Koç’un üzerinde yapılan aramada ise 3 adet 32 cm. uzunluğunda bıçak bulunduğunu ifade etti.

Aslan, zanlılar aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığını belirterek yargılanacakları güne kadar uygun bir teminata bağlanmaları talebinde bulundu.A