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Polisleri darp etti!

Ercan Havalimanında meydana gelen polisi darp ve uygunsuz tavır hareket meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı B.A mahkeme huzuruna çıkarıldı.

31 Ekim 2022 Pazartesi 11:59
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Polisleri darp etti!



(Kamalı Haber)

Ercan Havalimanında meydana gelen polisi darp ve uygunsuz tavır hareket meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı B.A mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Hamza Tarman, olguları aktardı.

Polis, 30.10.2022 tarihinde, saat 07:00 sıralarında, Ercan Havalimanında, alkollü içki tesiri altında bulunan zanlının (K-33), muhaceret işlemi yaptıracağı sırada, eski uçak bileti verip, görevlilere makul mazereti olmaksızın bağırıp çağırmak ve küfretmek suretiyle uygunsuz tavır ve harekette bulunduğunu belirtti.

Polis, olay sonrası tutuklanan zanlının götürüldüğü Polis Karakolu içerisinde taşkınlıklarına devam ederek görevli polislere küfür edip, bir polis çavuşuna ve bir kadın polise tekme atmak suretiyle darp ederek polisi görevinden men ettiğini söyledi.

Polis, zanlının nefesinden alkol kokusunu geldiğini ancak alkol testi yapılmasına izin vermediğini belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, ilerde davalarında hazır olmalarını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün polis karakoluna ispatı vücutta bulunması ve 20 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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