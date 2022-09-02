Polisleri görünce elindeki uyuşturucu maddeyi yuttu!

Girne’de meydana gelen uyuşturucu suçundan tutuklanan zanlı Ç.D, mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Adnan Kardeşler, zanlı Ç.D'nin uyuşturucu madde suçundan tutuklandığını söyledi.

Polis, Girne’de 1 Eylül 2022 tarihinde yaya olarak yürüdüğü esnada zanlının hareketlerinden şüphe edilmesi üzerine polis ekiplerinin arama yapmak istediğini belirterek, zanlının polisleri görünce elindeki uyuşturucu maddeyi yuttuğunu aktardı.

Kardeşler, zanlının gözaltına alındığını, üzerinde yapılan aramada çantasının içerisinde üzerinde uyuşturucu kalıntısı bulunan iki adet vida tespit edildiğini belirtti.

Zanlının doktor muayenesinden geçirilmeyi, midesinin yıkanmasını kabul etmediğini ve uyuşturucu testi için kan örneği vermediğini de aktaran Kardeşler, soruşturmanın devam ettiğini, vidaların üzerindeki maddenin analizinin yapılacağını ve alınacak ifadeler olduğunu kaydetti, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.