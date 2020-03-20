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Polislerimiz güvende

PGM, ülkemizin olağanüstü günlerden geçtiği şu günlerde görevi başında olan polislerin sağlıklarının düşünüldüğünü ve yeterli önlemlerin alındığını bildirdi

20 Mart 2020 Cuma 22:08
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Polislerimiz güvende

Polis Genel Müdürlüğü, ülkemizin yaşadığı olağan üstü günlerde görevi başında olan polisleriçin tüm önlemlerin alındığını duyurdu.  PGM’den yapılan açıklamada görev yapan tüm personele maske ve eldiven desteği sağlandığı, görevli polislerin mesleklerini yaparken korunduğu bildirildi. PGM’den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Polis Genel Müdürlüğü olarak, gerek karantina merkezlerinde, gerekse halk ile temas halinde olan tüm personelimize eldiven ve maske tedariği düzenli olarak yapılmaktadır.

Ayrıca tüm polis merkezleri ve araçları periyodik olarak ilaçlanmakta ve dezenfekte edilmektedir. Eksilen ve ihtiyaç olan  dezenfektan malzemeleri de sürekli olarak tedarik edilerek  personelin sağlığı ön  planda tutulmaktadır.”

Anahtar Kelimeler:
PGMKoronavirüsCoronavirüsPolis Genel Müdürlüğü
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cop 2020-03-20 22:30:42

Hadi ya polis olarak bundan bizim neden haberimiz yok ? 1.5 haftadır ne bir Allahın kulu maske verdi nede eldiven ? nede bir araç ilaçlandığını gördük. Rüyalar aleminde yaşıyor heralde bunu söyleyen ? Karantina merkezlerine çalışma arkadaşlarımızı gönderirsiniz ama ne olacak diye düşünen yok ? Maske de eldivende ilaçlamada yok baylar hepsi hikaye. yukardakına emanetiz bilesiniz

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