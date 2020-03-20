Polislerimiz güvende

Polis Genel Müdürlüğü, ülkemizin yaşadığı olağan üstü günlerde görevi başında olan polisleriçin tüm önlemlerin alındığını duyurdu. PGM’den yapılan açıklamada görev yapan tüm personele maske ve eldiven desteği sağlandığı, görevli polislerin mesleklerini yaparken korunduğu bildirildi. PGM’den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Polis Genel Müdürlüğü olarak, gerek karantina merkezlerinde, gerekse halk ile temas halinde olan tüm personelimize eldiven ve maske tedariği düzenli olarak yapılmaktadır.

Ayrıca tüm polis merkezleri ve araçları periyodik olarak ilaçlanmakta ve dezenfekte edilmektedir. Eksilen ve ihtiyaç olan dezenfektan malzemeleri de sürekli olarak tedarik edilerek personelin sağlığı ön planda tutulmaktadır.”