Poliste atamalar yapıldı

Polis Hizmetleri Komisyonu tarafından bugün alınan karar ile 6 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak koşulu ile İlçe ve PGM Bölüm Müdürlükleri mevkilerine atamalar yapıldı.
Yapılan atamalar sonucu;
Polis Okulu Müdürlüğüne Polis Müdürü Sıtkı Erkıvanç,
Güzelyurt Polis Müdürlüğüne Polis Müdürü Zafer Zaifer,
PGM - Trafik Müdürlüğüne Polis Müdürü Mustafa Ceylanlı,
Girne Polis Müdürlüğüne Polis Müdürü Kaan Resa Saçar,
Lefkoşa Polis Müdürlüğüne Polis Müdürü Hüseyin Kadir Çete,
PGM - İdari Polis Müdürlüğüne Polis Müdürü Mahmut Barış Sel,
PGM - Siyasi Polis Müdürlüğüne Başmüfettiş Cemal Gürsel Nuray,
PGM - İdari İşler ve Özlük İsleri Müdürlüğüne Başmüfettiş Hafife Çaluda,
PGM - Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğüne Başmüfettiş Tarkan Ķızıltuğ,
PGM - Adli Polis Müdürlüğüne Başmüfettiş Aziz Nizamoğlu,
PGM - Muhaceret Müdürlüğüne ise Başmüfettiş Fevzi Öztümen atandı.