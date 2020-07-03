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Poliste atamalar yapıldı
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Poliste atamalar yapıldı

Polis Hizmetleri Komisyonu tarafından bugün alınan karar ile 6 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak koşulu ile İlçe ve PGM Bölüm Müdürlükleri mevkilerine atamalar yapıldı.

03 Temmuz 2020 Cuma 21:03
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Poliste atamalar yapıldı

Polis Hizmetleri Komisyonu tarafından bugün alınan karar ile 6 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak koşulu ile İlçe ve PGM Bölüm Müdürlükleri mevkilerine atamalar yapıldı.

Yapılan atamalar sonucu;

Polis Okulu Müdürlüğüne Polis Müdürü Sıtkı Erkıvanç,

Güzelyurt Polis Müdürlüğüne Polis Müdürü Zafer Zaifer,

PGM - Trafik Müdürlüğüne Polis Müdürü Mustafa Ceylanlı,

Girne Polis Müdürlüğüne Polis Müdürü Kaan Resa Saçar,

Lefkoşa Polis Müdürlüğüne Polis Müdürü Hüseyin Kadir Çete,

PGM - İdari Polis Müdürlüğüne Polis Müdürü Mahmut Barış Sel,

PGM - Siyasi Polis Müdürlüğüne Başmüfettiş Cemal Gürsel Nuray,

PGM - İdari İşler ve Özlük İsleri Müdürlüğüne Başmüfettiş Hafife Çaluda,

PGM - Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğüne Başmüfettiş Tarkan Ķızıltuğ,

PGM - Adli Polis Müdürlüğüne Başmüfettiş Aziz Nizamoğlu,

PGM - Muhaceret Müdürlüğüne ise Başmüfettiş Fevzi Öztümen atandı.

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