Poliste heyecanla beklenen nakiller açıklandı

ÖZEL HABER

Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Polislerin heyecanla beklediği nakiller açıklandı.

Bazı müdür ve müdür muavinleri yerinde kalırken, bazılarıysa yer değiştirdi.

Polis Müdürü Zafer Zaifer, Polis Genel Müdürlüğü Adli Şube Müdürü oldu.

Polis Müdür Muavini Barışsel Sel, Güzelyurt Polis Müdürlüğü'ne görevlendirilirken Güzelyut Polis Müdür Yardımcısı ise Hafife Çaluda oldu.

PGM Adli Polis Müdürü olan Aziz Nizamoğlu da Mağusa Polis Müdür Yardımcılığı'na getirildi.

Lefkoşa Adli Şubede görev yapan Rüstem Tunçtaşlı ise İskele Polis Müdürlüğü'ne müdür yardımcısı olarak görevlendirildi.

Hüseyin Kafa ise PGM Polis Okulu müdürü oldu.