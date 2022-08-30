Künye
Kıbrıs 36
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Tabancayı şiltenin altına saklamış!
Tabancayı şiltenin altına saklamış!
Sarhoş kafayla polisleri yaraladı
Sarhoş kafayla polisleri yaraladı
Suçüstü yakalandı!
Suçüstü yakalandı!
Ankara-Ercan uçağında hırsızlık
Ankara-Ercan uçağında hırsızlık
Uyuşturucu zanlısı suçüstü yakalandı
Uyuşturucu zanlısı suçüstü yakalandı

Poliste heyecanla beklenen nakiller açıklandı

Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Polislerin heyecanla beklediği nakiller açıklandı.

30 Ağustos 2022 Salı 14:14
650 Okunma
Poliste heyecanla beklenen nakiller açıklandı


ÖZEL HABER

Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Polislerin heyecanla beklediği nakiller açıklandı.
Bazı müdür ve müdür muavinleri yerinde kalırken, bazılarıysa yer değiştirdi.
Polis Müdürü Zafer Zaifer, Polis Genel Müdürlüğü Adli Şube Müdürü oldu.
Polis Müdür Muavini Barışsel Sel, Güzelyurt Polis Müdürlüğü'ne görevlendirilirken Güzelyut Polis Müdür Yardımcısı ise Hafife Çaluda oldu. 
PGM Adli Polis Müdürü olan Aziz Nizamoğlu da Mağusa Polis Müdür Yardımcılığı'na  getirildi.
Lefkoşa Adli Şubede görev yapan Rüstem Tunçtaşlı ise İskele Polis Müdürlüğü'ne müdür yardımcısı olarak görevlendirildi.
Hüseyin Kafa ise  PGM Polis Okulu müdürü oldu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Karaismailoğlu geliyor.... Gündem; Ercan ve 5G
Bakan Karaismailoğlu geliyor.... Gündem; Ercan ve 5G
Tabancayı şiltenin altına saklamış!
Tabancayı şiltenin altına saklamış!
Sarhoş kafayla polisleri yaraladı
Sarhoş kafayla polisleri yaraladı










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim