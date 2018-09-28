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Poliste tutuklu bulunan Ahmet Sarıkılıç intihar etti

28 Eylül 2018 Cuma 20:32
Poliste tutuklu bulunan Ahmet Sarıkılıç intihar etti

Girne'deki soygun olayinin zanlilarindan Ahmet Sarıkılıç, tutuklu bulunduğu Boğaz Karakolu'nda ölu bulundu.

Sarıkılıç'ın kendini astığı belirlendi.

Polisten yapılan açıklama şöyle:

24.9.2018 tarihinde Girne 'de meydana gelen soygun meselesinde (Bektaş Gıda Ltd) zanlı olarak tutuklu bulunan Ahmet Sarıkılıç (E-30), 28.9.2018 tarihinde, 18:20-18:25 saatleri arasında tutuklu bulunduğu hücrede kendini asmak suretiyle intihar ederek yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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Son Güncelleme: 28.09.2018 20:53
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Sarıkılıç
Yorumlar
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Halil 2018-09-28 21:33:49

Acaba hücrede işkence mi gördü,veya tutukluyken ipi nerden buldu bunlar hep araştırılması lazım

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Mehmet 2018-09-28 23:55:44

Polisteki şüpheli ölüm deyin şuna bu kaçıncı önce bir tutuklu apartman boşluğuna şimdide donlastiğiyle intihar kim kimi kandırıyor

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