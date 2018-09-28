Poliste tutuklu bulunan Ahmet Sarıkılıç intihar etti

Girne'deki soygun olayinin zanlilarindan Ahmet Sarıkılıç, tutuklu bulunduğu Boğaz Karakolu'nda ölu bulundu.

Sarıkılıç'ın kendini astığı belirlendi.

Polisten yapılan açıklama şöyle:

24.9.2018 tarihinde Girne 'de meydana gelen soygun meselesinde (Bektaş Gıda Ltd) zanlı olarak tutuklu bulunan Ahmet Sarıkılıç (E-30), 28.9.2018 tarihinde, 18:20-18:25 saatleri arasında tutuklu bulunduğu hücrede kendini asmak suretiyle intihar ederek yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.