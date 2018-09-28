Poliste tutuklu bulunan Ahmet Sarıkılıç intihar etti

Girne'deki soygun olayinin zanlilarindan Ahmet Sarıkılıç, tutuklu bulunduğu Boğaz Karakolu'nda ölu bulundu.
Sarıkılıç'ın kendini astığı belirlendi.
Polisten yapılan açıklama şöyle:
24.9.2018 tarihinde Girne 'de meydana gelen soygun meselesinde (Bektaş Gıda Ltd) zanlı olarak tutuklu bulunan Ahmet Sarıkılıç (E-30), 28.9.2018 tarihinde, 18:20-18:25 saatleri arasında tutuklu bulunduğu hücrede kendini asmak suretiyle intihar ederek yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
Son Güncelleme: 28.09.2018 20:53
Acaba hücrede işkence mi gördü,veya tutukluyken ipi nerden buldu bunlar hep araştırılması lazım
Polisteki şüpheli ölüm deyin şuna bu kaçıncı önce bir tutuklu apartman boşluğuna şimdide donlastiğiyle intihar kim kimi kandırıyor