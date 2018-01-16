Polisten 2 ayrı yerde uyuşturucu baskını

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Ekipleri tarafında 15 Ocak akşamı 19:30-20:00 saatleri arasında, Lefkoşa’da S.B.(E-50)’nin ikametgahında yapılan aramada, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 3 gram ağırlığında madde ve içerisinde tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan bir adet sarma sigara bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan G.P. (E-18) tutuklanmış olup, soruşturma devam ediyor.

Yine aynı tarihte 15:30-16:00 saatleri arasında, Lefkoşa’da, S.A. (E-20) ’nın yapılan aramada, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 30 miligram ağırlığında madde bulunarak emare olarak alındı.

Mesele ile ilgili yürütülen ileri soruşturmada, olayla bağlantısı olduğuna inanılan M.A.(E-37)’nın kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, içerisinde tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yarısı içilmiş bir adet sigara ve M.D.(E-21)’nin tasarrufunda ise yaklaşık 2 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan bir adet yarısı içilmiş sarma sigara bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklanırken, polis soruşturmasının devam ettiği bildirildi

