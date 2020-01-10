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Polisten 3 bölgede sıkı denetim!

Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri dün sorumluluk sahalarında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi.

10 Ocak 2020 Cuma 13:06
Polisten 3 bölgede sıkı denetim!

Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri dün sorumluluk sahalarında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi.

Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında bölgede faaliyet gösteren; bet ofisleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde gerçekleştirilen kontrollerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimler sonucunda ise kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 7 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

MAĞUSA’DA BİR ARAÇ SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI, 3 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Trafik ekiplerinin Gazimağusa’da gerçekleştirdikleri denetimler sonucunda toplam 550 araç kontrol edildi; suç işlediği tespit edilen 138 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi. 1 araç sürücüsü tutuklanırken; 3 araç ise trafikten men edildi.

GİRNE…KUMARHANEDE BULUNMASI YASAK 13 KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM

Girne’de  gerçekleştirilen denetimler kapsamında bölgede faaliyet gösteren barlar ve müzikli eğlence mekanlarında yapılan denetimler sonucu herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Bir kulüpte yapılan denetimde 4 kişinin kumar oynadığı;  bölgede faaliyet gösteren kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimler sonucunda ise kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 13 kişinin tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildiği kaydedildi.

GİRNE’DE 77 ARAÇ SÜRÜCÜSÜ HAKKINDA YASAL İŞLEM…

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucunda ise toplam 370 araç kontrol edildi; suç işlediği tespit edilen 77 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

GÜZELYURT…52 ARAÇ SÜRÜCÜSÜ HAKKINDA İLERİ İŞLEM; 3 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında bölgede faaliyet gösteren;  bet ofisleri, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve kahvehaneler kontrol edildi ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Güzelyurt’ta trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu toplam 454 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 52 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, 3 araç ise trafikten men edildi.

Son Güncelleme: 10.01.2020 13:15
Anahtar Kelimeler:
HaberOperasyon
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Taş 2020-01-10 14:08:02

Mağusada olan mr x’in illegal bet ofislerini basmaya devletin gücü yetmiyor heralde

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