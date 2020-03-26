Polisten 3 köy hakkında açıklama!

Polis Basın Subaylığı BRT’ye yaptığı açıklamada

Dipkarpaz,Sipahi Yeni Erenköy köylerine giriş çıkışların polis kontrolünde olacağını, karantina veya kapatmanın olmadığını, bölge halkı ihtiyaçlarını, izinli olsalar dahi bölgeden karşılayacaklarını söyledi.

Polis sadece çalışanların ve çok acil ihtiyaçlıların giriş yapabileceklerini açıkladı.

(BRT/PGM)