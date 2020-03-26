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Polisten 3 köy hakkında açıklama!

Dipkarpaz, Sipahi Yeni Erenköy köylerine giriş çıkışların polis kontrolünde olacağını, karantina veya kapatmanın olmadığını, bölge halkı ihtiyaçlarını, izinli olsalar dahi bölgeden karşılayacaklarını söyledi.

26 Mart 2020 Perşembe 21:48
7316 Okunma
Polisten 3 köy hakkında açıklama!

Polis Basın Subaylığı BRT’ye yaptığı açıklamada

Dipkarpaz,Sipahi Yeni Erenköy köylerine giriş çıkışların polis kontrolünde olacağını, karantina veya kapatmanın olmadığını, bölge halkı ihtiyaçlarını, izinli olsalar dahi bölgeden karşılayacaklarını söyledi.

Polis sadece çalışanların ve çok acil ihtiyaçlıların giriş yapabileceklerini açıkladı.

(BRT/PGM)

Anahtar Kelimeler:
DipkarpazSipahiYeni ErenköyKarantinaKoronavirüsCoronavirüs
Yorumlar
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Daş 2020-03-26 23:52:26

Karantina yok ama karantina var olmuş bu açıklama

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KARPAZ 2020-03-26 23:32:56

EVLERDE CAY KAHVE MISAFIRLIKLERI DEVAM EDER. HISIM AKRABALARDA UZAK KALMALI. HERKES UZAK OLSUN UZAK.

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Covid-19 2020-03-27 00:28:18

Bu şekilde hızlı yayılmaya devam ederse yaşlılarımızın işi çok zor

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