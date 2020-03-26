Polisten 3 köy hakkında açıklama!

Polis Basın Subaylığı BRT’ye yaptığı açıklamada
Dipkarpaz,Sipahi Yeni Erenköy köylerine giriş çıkışların polis kontrolünde olacağını, karantina veya kapatmanın olmadığını, bölge halkı ihtiyaçlarını, izinli olsalar dahi bölgeden karşılayacaklarını söyledi.
Polis sadece çalışanların ve çok acil ihtiyaçlıların giriş yapabileceklerini açıkladı.
(BRT/PGM)
Karantina yok ama karantina var olmuş bu açıklama
EVLERDE CAY KAHVE MISAFIRLIKLERI DEVAM EDER. HISIM AKRABALARDA UZAK KALMALI. HERKES UZAK OLSUN UZAK.
Bu şekilde hızlı yayılmaya devam ederse yaşlılarımızın işi çok zor