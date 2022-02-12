Polisten ani ölümle ilgili açıklama

Polisten verilen bilgiler şu şekilde.

11.02.2022 tarihinde, Gönyeli’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunan Seval YIRTICI(K-81)’nın doktorundan yapılan soruşturmada, ölüm sebebinin organ yetmezliği ve kalp durması sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

09.02.2022 tarihinde, Karşıyaka’da kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Barbara Jane ROBERSON(K-68)’nun yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.