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Polisten ani ölümle ilgili açıklama

Polisten Gönyeli ve Karşıyaka'da yaşanan ani ölümlerle ilgili açıklama yapıldı.

12 Şubat 2022 Cumartesi 10:40
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Polisten ani ölümle ilgili açıklama
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Polisten verilen bilgiler şu şekilde.

11.02.2022 tarihinde, Gönyeli’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunan Seval YIRTICI(K-81)’nın doktorundan yapılan soruşturmada, ölüm sebebinin organ yetmezliği ve kalp durması sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

09.02.2022 tarihinde, Karşıyaka’da kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Barbara Jane ROBERSON(K-68)’nun yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 12.02.2022 11:45
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