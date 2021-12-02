Polisten ani ölümle ilgili açıklama

Yapılan açıklamada Önay KARARLI'nın otopsisinin yapıldığı ve kesin ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındığı ifadelerine yer verildi.

Polis Basın subaylığı tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

29.11.2021 tarihinde, kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Önay KARARLI(E-54)’nın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.