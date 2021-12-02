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Polisten ani ölümle ilgili açıklama

Polis, Önay KARARLI'nın ani ölümüyle ilgili açıklama yaptı...

02 Aralık 2021 Perşembe 13:13
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Polisten ani ölümle ilgili açıklama
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Yapılan açıklamada Önay KARARLI'nın otopsisinin yapıldığı ve kesin ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındığı ifadelerine yer verildi.

Polis Basın subaylığı tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

29.11.2021 tarihinde, kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Önay KARARLI(E-54)’nın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

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