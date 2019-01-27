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Polisten Asayiş ve Trafik Denetimi...

19 kişiye yasal işlem yapılırken, 108 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi

27 Ocak 2019 Pazar 15:21
Polisten Asayiş ve Trafik Denetimi...

Lefkoşa Polis Müdürlüğü dün akşam asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, denetimler sırasında bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler, gece kulüpleri, pansiyon ve yatı evleri ile halkın yoğun olarak bulunduğu Çağlayan Parkı, Kumsal Park, Barış Manço Parkı, Kafesli Parkı, Yediler Parkı, Ayluga Kilisesi bölgesi, Ermeni Kilisesi bölgesi, Terminal Bölgesi ile seyir halindeki araçların kontrol edildiği kaydedildi.

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Denetimler kapsamında, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 19 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise, 412 aracın kontrol edildiği ve suç işlediği tespit edilen 108 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildiği kaydedildi. 

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Anahtar Kelimeler:
PolisDenetimYasal IşlemHaberGündemKıbrıs
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