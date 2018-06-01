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Polisten basın kuruluşlarına çağrı!

Polis, basın kuruluşlarına konuyla ilgili hassa davranılması konusunda çağrıda bulundu.

01 Haziran 2018 Cuma 13:14
Polisten basın kuruluşlarına çağrı!

Polis Basın Subaylığı, Gönyel,’de 7 yaşındaki Ercan Kaya Kunduracı’nın annesi tarafından öldürülmesiyle ilgili olay sonrasında çıkan bazı haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.Polis, basın kuruluşlarına konuyla ilgili hassa davranılması konusunda çağrıda bulundu.

Polis Bason Subaylığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Gönyeli’de yedi yaşındaki çocuğun annesi tarafından bıçaklanmak suretiyle öldürülmesi olayı ile ilgili olarak, gerek yazılı basında gerekse internet sitelerinde olayın oluşu ve sonrasında yaşananlar hakkında asılsız ve kamuoyunu yanıltıcı haberler yayımlanmaktadır.

Bazı basın yayın kuruluşlarında,

  • Zanlının çocuğunu öldürmeden önce, kendi kullandığı depresyon haplarını çocuğuna verdiği,
  • Çocuğu öldürdükten sonra babayı aradığı ve/veya ölü fotoğrafını gönderdiği,
  • Zanlının cezai ehliyeti ile ilgili bir takım saptamaların neticelendirilip teşhisler konulduğu,
  • Poliste ve/veya mahkemede pişman olmadığına dair bir takım beyanlarda bulunduğu,
  • Tıbbi tahlillerin neticelenip birtakım sonuçlar çıktığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamakta ve tahkikatın seyrine zarar vermektedir.

Olay polisin bilgisine geldiği andan itibaren tahkikat büyük bir titizlikle sürdürülmekte olup, mesele ile ilgili hiçbir olgu gözardı edilmeksizin incelenmektedir.

Basın mensuplarımızın halk arasında yanlış anlamalara ve kurumların yıpranmasına neden olabilecek bu tip haberleri, doğruluğunu araştırarak ve yetkililer ile görüştükten sonra yayınlamalarının doğru haber alma hakkı ve beklentisi içerisinde olan halkımıza yapılacak en iyi hizmet olduğu görüşü içersindeyiz.”

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EmekliYORUM 2018-06-01 13:33:15

Sosyal medyada bile asılsız ve uyduruk bilgiler yapanlar cezalandırılmalıdır diye düşünürüm. Sonuçta ultra hasta bir kadın vardır ve önemli bir suç işlemiştir, mahkemeler gereğini yapacaktır. Asalım keselim dediğimizde biz sağlıklı insanların bu ciddi suçu işleyenden ne farkımız kaldı.

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EmekliYORUM 2018-06-01 13:30:01

Ucuz gazetecilik böyle birşeydir. Dedikoduları ve uyduruk haberleri insanlara aktararak prim toplamaya çalışılıyor. Sosyal medyada da insanlar birşeyler uydururlar ve bu topluma yayılarak toplumun psikolojisi darmadağın oluyor. Bunları birsürü çocuk da internetten okur. Gelecekte bu toplumu yönetecek insanlar da böyle yetişir.

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EmekliYORUM 2018-06-01 13:37:04

Bugün Dünya Çocuk Günü, basınımızda ve sosyal medyada kaç kişi bu konuda çiddi birşeyler söyledi veya yazdı. Basında birkaç yüzeysel yazı, o kadar. Neyse bugün çok konuştum.

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dirifil 2018-06-01 13:56:31

Bütün bunları zaten siz yazmadınız? Mişli mışlı haber yaparsınız, milletin kafasını allak bullak edersiniz, sonra da e sorry be gardaş. E sorry be gardaş da doğru haber yazamaycaksanız tavuk ayağı gibi garıştırmayın ortalık yerde.

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cansu 2018-06-01 15:43:21

ya haberin altına yapılan yorumlara ne demeli toplum da susmalı bence o kadın zaten cezasını çekecek sanki adada tek suçlu oymuş gibi astok kestik tarzında yorumlar gereksiz bence

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birsen 2018-06-01 16:34:01

Bu yalan yanliş haberleri siz yani GÜNDEM KIBRIS yaptiniz.bence sizler doğru haber yapmalisiniz halkin duygulariyla oynamayin.polisin sizin yapmis oldugunuz bu yalan haberlerden ve halki kinlendirmekten dolayi cezai işlem yapilmali size.takibide birakiorum sizi yalanci medya.ha bide polisin soylediklerini paylasarak yalanciliginizi ispatlamis oldunuz

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EDA 2018-06-01 16:58:09

NE FARKEDER Kİ HABERİN İÇERİĞİ... NEYİN TARTIŞMASI BU ?? YAPILAN EYLEM DEĞİL Mİ ÖNEMLİ OLAN ...

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Çigdem 2018-06-01 18:48:04

Siz de yaptınız o haberleri!

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EmekliYORUM 2018-06-01 19:08:23 @Çigdem

"Siz de yaptınız o haberleri", derken kimi kastediyorsunuz Çiğdem hanım.

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