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Polisten bebeğin bulunması ile ilgili açıklama...

Polis, hastaneden kaçırıldığı duyurulan bebeğin bulunmasıyla ilgili açıklama yaptı.

24 Eylül 2022 Cumartesi 15:37
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Polisten bebeğin bulunması ile ilgili açıklama...



Polisten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Doğum sonrası Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kadın Doğum Servisinde olmadığı fark edilen bebekle ilgili olarak yürütülen soruşturmada, bugün avukatı ile polise başvuran bir kadın şahısın yapılan sorgulamasında, söz konusu bebeğin annesinin ameliyat olacağı gerekçesiyle bu süreçte bebeğin bakımının üstlenmesi için anne tarafından hastanede kendisine verildiği tespit edilmiştir.
Söz konusu bebek bakımı için Sosyal Hizmetler Dairesi yetkililerine teslim edilmiştir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

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