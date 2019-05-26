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Polisten büyük denetim!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 25-26.05.2019 tarihleri, 21:00-01:00 saatleri arasında, Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri sorumluluk sahalarında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirilmiştir.

26 Mayıs 2019 Pazar 11:08
Polisten büyük denetim!
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Gazimağusa’da gerçekleşen denetimlerde; bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler, gece kulüpleri, alkollü içki satışı yapılan yerler, bahis evleri ile halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde denetimlergerçekleştirilmiştir. Denetimler kapsamında KKTC’de ikamet izinsiz olduğu tespit edilen 1 kişi kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 9 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu ise 950 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 148 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, çeşitli suçlardan dolayı ise 3 araç trafikten men edilmiştir.

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Girne’de gerçekleşen denetimlerde; bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler, barlar, kahvehaneler, diskolar ile halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde denetimler gerçekleştirilmiştir. Denetimler kapsamında kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 5 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu ise 550 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 97 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, çeşitli suçlardan dolayı 18 araç trafikten men edilmiştir.

Güzelyurt’ta gerçekleşen denetimlerde bölgede faaliyet gösteren, bet ofisleri, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve kahvehaneler kontrol edilmiş ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu ise 520 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 60 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, çeşitli suçlardan dolayı 3 araç trafikten men edilmiştir.
(BRT/PGM)

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Anahtar Kelimeler:
PolisDenetim
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pe 2019-05-26 11:27:17

para lazim hukumete yeycek bisey bulamadilar halkin cebinden gecinecekler

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Cem 2019-05-26 11:44:33

Koskoca gazinağusa-girne-güzelyurtda sadece ve sadece 01 tane kaçak mı buldunuz? terminallere ve sanayi bölgelerinde giderseniz bi zahmet 80-100 kaçak rahat bulursunuz.Tabi bulmak isterseniz!!

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