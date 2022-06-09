Künye
Kıbrıs 30
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Evinde fuhuş yaptırdı, tutuksuz yargılanacak
Evinde fuhuş yaptırdı, tutuksuz yargılanacak
Hayalet operasyonunda hayalleri suya düştü
Hayalet operasyonunda hayalleri suya düştü
3 ayrı iş yerini soydu!
3 ayrı iş yerini soydu!
Sigortadan para almak için kundakladı!
Sigortadan para almak için kundakladı!
169 adet eski eserle yakalandı
169 adet eski eserle yakalandı

Polisten çıkan haberlerle ilgili açıklama

Polis Genel Müdürlüğü, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan, "Türkiye Cumhuriyeti’nden ülkemize 200 kişilik Çevik Kuvvet polisinin geleceği yönündeki" haberler hakkında açıklama yaptı.

09 Haziran 2022 Perşembe 13:22
1058 Okunma
Polisten çıkan haberlerle ilgili açıklama
banner48

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan, Türkiye Cumhuriyeti’nden ülkemize 200 kişilik Çevik Kuvvet polisinin geleceği yönündeki, tamamen asılsız haber ve yorumlar esefle izlenmektedir.

Haberde iddia edilen böyle bir konu Polis Teşkilatının gündeminde ve düşüncesinde yer almamaktadır. Toplumda kabul görüp bir yeri olduğu iddia edilen kurum ve şahısların, böyle bir oluşumu nasıl hayal edip sahiplenilmesi de insanı hayrete düşürmektedir.

infial yaratmaya yönelik bu tür asılsız haberlerin kimseye fayda sağlamayacağı gibi Polis Genel Müdürlüğü’nün de halkının nazarındaki itibarına gölge düşürmeyeceği herkesçe bilinmelidir.

Devletimizin en güvenilir kurumları arasında yer alan Polis Genel Müdürlüğü ve yetkilileri aleyhinde bu şekilde haber yapanlar, konu ile ilgili gerçekleri yetkililerden araştırmak yerine, kulaktan dolma bilgileri yaymayı maalesef alışkanlık haline getirmişlerdir.

Polis Genel Müdürlüğü, toplumun genelini ilgilendiren olay ve bilgiler hakkında kamuoyunu bilgilendirmek üzere uygun yer ve zamanda basın kuruluşları ile bilgi paylaşımı yapmaktadır. Polis yetkilileri ile temasa geçilmesi durumunda da kendilerine Bilgi Edinme Yasası tahtında gerekli bilgiler verilmektedir.

Genel Müdürlüğü halkımıza gerçek bilgileri vermeye devam edecektir.

Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evinde fuhuş yaptırdı, tutuksuz yargılanacak
Evinde fuhuş yaptırdı, tutuksuz yargılanacak
Maliye Bakanı'ndan açıklama!
Maliye Bakanı'ndan açıklama!
Cumhurbaşkanı Tatar, muhtarlardan oluşan heyeti kabul etti
Cumhurbaşkanı Tatar, muhtarlardan oluşan heyeti kabul etti










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim