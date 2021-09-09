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Polisten ‘dolandırıcılara dikkat’ uyarısı

Polis, yurt dışı Türkiye hatları kullanılarak özellikle yaşlı kişileri arayan ve kendilerini 'savcı-polis' olarak tanıtan bazı kötü niyetli kimliği meçhul şahısların olduğunu bildirerek, uyarı yaptı.

09 Eylül 2021 Perşembe 19:41
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Polisten ‘dolandırıcılara dikkat’ uyarısı

PGM’den kötü niyetli, kimliği meçhul şahıslara itibar edilmemesi gerektiği yönünde bir uyarı yapıldı.

PGM’nin açıklaması şöyle:

“Son günlerde, yurt dışı Türkiye hatları kullanılarak özellikle yaşlı kişileri arayan ve kendilerini savcı/polis olarak tanıtan bazı kötü niyetli kimliği meçhul  şahıslar;  aradıkları kişilere,  banka hesaplarındaki mevduatlarının güvende olmadığını, kendilerine  verdikleri hesap numarasına mevduatlarını aktarmaları halinde tüm paralarının kendilerine iade edileceği yönünde telkinde bulunulduğu yönünde polise şikayetler yapılmaktadır. Halkımızın bu tür kötü niyetli kişilere itibar etmemeleri, böyle bir durum ile karşılaşmaları halinde en kısa sürede olaydan polisi haberdar etmeleri önemle rica olunur.”

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