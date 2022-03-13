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Polisten her iki kaza ile ilgili açıklama yapıldı

13 Mart 2022 Pazar 17:09
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Polisten her iki kaza ile ilgili açıklama yapıldı
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Bugün meydana gelne trafik kazaları ile ilgili Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamaya şu şekilde:

Bugün meydana gelen kar yağışı ve buzlanma nedeniyle, Selvilitepe - Kozan yolu üzerinde Kozan istikametine doğru seyreden Hüseyin SAĞOL yönetimindeki LZ 924 plakalı araç kontrolden çıkarak yolundan çıkıp çam ağacına çarpmıştır.  

Yine aynı güzergah üzerinde Kozan istikametine doğru seyreden Savaş BAKAY , yönetimindeki FR 393 plakalı araç da kontrolden çıkarak yolun solundan çıkıp takla atmıştır. Her iki kazada da yaralanan olmadı. Kazalara ilgili soruşturma devam etmektedir.

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