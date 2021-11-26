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Polisten iki ani ölümle ilgili açıklama

Ayhan TOPAL ve Godswıll Onyeka NNAMDI'nın ölümüyle ilgili polisten açıklama yapıldı...

26 Kasım 2021 Cuma 11:24
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Polisten iki ani ölümle ilgili açıklama
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Polis Basın Subaylığı açıklaması şu şekilde:

24.11.2021 tarihinde, Ağırdağ’da kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Ayhan TOPAL (E-64)’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kronik akciğer hastalağı, kalp krizi ve kalp yetmezliği “ sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

23.11.2021 tarihinde, Girne’de kalmakta olduğu ikametgahı içerinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Godswıll Onyeka NNAMDI (E-21)’nin, yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmıştır. Ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

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