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Polisten iki ani ölümle ilgili açıklama

Petr TİMUCHENKO ve Ahmet KÜÇÜK' ün ölüm nedenleriyle ilgili polisten açıklama yapıldı....

25 Kasım 2021 Perşembe 10:38
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Polisten iki ani ölümle ilgili açıklama
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Polis Basın Subaylığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

23.11.2021 tarihinde, Girne’de kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Petr TİMUCHENKO (E-70)’nun yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp yetmezliği “ sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

23.11.2021 tarihinde, Minareliköy’de kalmakta olduğu ikametgahı içerinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Ahmet KÜÇÜK (E-57)’ün, yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp yetmezliği ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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