Polisten iş kazasıyla ilgili yeni açıklama

Yapılan açıklama şu şekilde:

11.08.2022 tarihinde, İskele’de, yapımı devam etmekte olan bir inşaatta iskele üzerinde çalıştığı sırada dengesini kaybetmesi sonucu yere düşerek yaşamını yitirdiği bildirilen şahsın isminin Dündar ARDA olmadığı, yaşamını yitiren şahsın isminin Şirin UÇKUN (E-44) olduğu tespit edilmiştir.

Şirin UÇKUN’un ölümü ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, olayda ihamali görülen A.Ş.(E-27)’nin yanı sıra M.E. (E-41) ve Ş.U. (E-39) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.