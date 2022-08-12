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Polisten iş kazasıyla ilgili yeni açıklama

İskele'de dün meydana gelen iş kazasıyla ilgili polisten yeni bir açıklama yapıldı:

12 Ağustos 2022 Cuma 14:38
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Polisten iş kazasıyla ilgili yeni açıklama


Yapılan açıklama  şu şekilde:

11.08.2022 tarihinde, İskele’de, yapımı devam etmekte olan bir inşaatta iskele üzerinde çalıştığı sırada dengesini kaybetmesi sonucu yere düşerek yaşamını yitirdiği bildirilen şahsın isminin Dündar ARDA olmadığı, yaşamını yitiren şahsın isminin Şirin UÇKUN (E-44) olduğu tespit edilmiştir.

Şirin UÇKUN’un ölümü ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, olayda ihamali görülen A.Ş.(E-27)’nin yanı sıra M.E. (E-41) ve Ş.U. (E-39) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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