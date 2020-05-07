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Polisten kaçamadılar

Güzelyurt’ta uyuşturucu operasyonu

07 Mayıs 2020 Perşembe 17:46
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Polisten kaçamadılar

Güzelyurt’ta tasarruflarında uyuşturucu madde bulunan zanlılar Murat Yıldırım ve Mehmet Vatanseven dün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.


Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Murat Özkırdar, zanlı 1 Murat Yıldırım ve zanlı 2 Mehmet Vatanseven’in 3 Mayıs’ta saat 15.45’de Güzelyurt’ta baraj bölgesinde zanlı 1 Murat Yıldırım’a ait araçla devriye gezen polis ekibi tarafından şüpheli olarak görüldüğünü, durulmak istendiğinde ve araçtan beyaz renk kâğıda sarılı yarım gram ağırlığında sentetic cannabiod türü uyuşturucu maddeyi atarak kaçtıklarını anlattı. Polis, ileri soruşturma neticesinde zanlı Murat Yıldırım ve Mehmet Vatanseven’in Güzelyurt’ta tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını söyleyerek, zanlıların davalarında hazır olmalarını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti. 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlıların ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklaması haftada birer gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunmaları ve 50 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalamaları koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

Son Güncelleme: 07.05.2020 17:57
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Gibri 2020-05-07 18:04:24

Bizi eve hapsettiler , uyüşturucu tarihi eser , soygun , long live KaKa T.C

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