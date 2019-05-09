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Polisten kanunsuz silah operasyonu!

Dipkarpaz’da dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince operasyon yapıldı.

09 Mayıs 2019 Perşembe 10:56
Polisten kanunsuz silah operasyonu!
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Dipkarpaz’da dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyon sonucu, 39 yaşındaki O.Ç.’nin kullanımında bulunan araçta kanunsuz tabanca  ve patlayıcı madde tasarrufu yapıldığı tespit edildi.

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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre saat 21:30 sıralarında, Dipkarpaz’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyon sonucu, O.Ç.(E-39)’nin kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, bir adet 9 mm çapında kuru sıkı tabanca, 9 mm çapında 20 adet canlı kurusıkı mermi, havai fişek atmak için tasarlanmış 1 adet tabanca ile 11 adet canlı av tüfeği fişeği bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. 

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Anahtar Kelimeler:
PolisKanunsuz Silah
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