Polisten kanunsuz silah operasyonu!

Dipkarpaz’da dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyon sonucu, 39 yaşındaki O.Ç.’nin kullanımında bulunan araçta kanunsuz tabanca ve patlayıcı madde tasarrufu yapıldığı tespit edildi.

Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre saat 21:30 sıralarında, Dipkarpaz’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyon sonucu, O.Ç.(E-39)’nin kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, bir adet 9 mm çapında kuru sıkı tabanca, 9 mm çapında 20 adet canlı kurusıkı mermi, havai fişek atmak için tasarlanmış 1 adet tabanca ile 11 adet canlı av tüfeği fişeği bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.