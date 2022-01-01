Polisten kaza ile ilgili açıklama!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kaza bugün saat 16:50 sıralarında Lefkoşa- Güzelyurt Anayolunun 7-8 km'leri arasında meydana geldi.

Emanuel Timidi BOSEIDAE (E-21), yönetimindeki KZ 531 plakalı araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada Yılmazköy üst geçidi yakınlarında dikkatsizliği sonucu önünde aynı istikamete doğru seyreden Harun İkiz (E-45) yönetimindeki GR 086 plakalı aracın arka kısmına çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan GR 086 plakalı araç sürücüsü Harun İkiz ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Ayşe Özdemir Sevgüm (K-34), Fatma Özdemir (K-68), Ramazan Sevgüm (E-32) ve KZ 531 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Gitf O. TASOWIE (K-18) Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmışlardır.

Soruşturma devam etmektedir.