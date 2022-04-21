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Polisten kazayla ilgili açıklama

Lapta'da sabah saatlerinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazada 3 kişi yaralandı.

21 Nisan 2022 Perşembe 10:55
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Polisten kazayla ilgili açıklama

Polisten kazayla ilgili verilen bilgi şu şekilde:

Bugün, saat 09.15 sıralarında, Lapta - Karşıyaka Anayolu üzerinde, Hüseyin EKİNCİ (E-27), yönetimindeki NH 212 plakalı araç ile Karşıyaka istikametine doğru seyrettiği sırada Lapta dahilinde direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak kaldırıma çarptıktan sonra yolun dışında bulunan elektrik direğine çarpmıştır.  Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Hüseyin Ekinci ve araçta yolcu olarak bulunan Göksel Soyer (E-26) Lefkoşa Devlet Hastanesine, yine araçta yolcu olarak bulunan Selçuk Soyer (E-27) ise Girne   Dr Akçiçek Hastanesine kaldırılmışlardır. Yaralıların tedavileri halen sürüyor.  Soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 21.04.2022 10:59
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