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Polisten kazayla ilgili açıklama

20 Ağustos 2022 Cumartesi 21:40
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Polisten kazayla ilgili açıklama


Lefkoşa- Gazimağusa Anayolu'nda meydana gelen kaza sonucu Polis kazanın detaylarını açıkladı

Polis'ten yapılan açıklama şu şekilde:

20.08.2022 Tarihinde, saat 16:20 raddelerinde, Lefkoşa-GazimağusaAnayolu, Aslanköy-Ulukışla Kavşakları arası 0-1’nci kilometrelerinde,Girne'de sakin Serenay Pehlivan(K-22) yönetimindeki MB150 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametinden Gazimağusaistikametine doğru sol şeritte seyrettiği sırada dikkatsizliğisonucu sağ şeride geçtiği esnada, sağ şeritte aynı istikametteseyretmekte olan Ahmet Özbek (E-35) yönetimindeki ML 910 van aracın sol ön kısmınaaracının sağ arka kısmı ile çarpmasına müteakip gidişine göre yolunsağından karsı şeride geçip, yolun solundabulunan trafik levhasına vurmasına müteakip yolunsağından çıkarak takla atmıştır.ML 910 plakalı araç isekarşı şeritte yolun sağında bulunanbariyerlere çarpıp yolun sağından çıkarak toprakalan içerisindedurmuştur.Kaza sonrası MB 150 Plakalı araç sürücüsü SerenayPehlivan tedbir amaçlı kaza mahalline gelen ambulansla LefkoşaDevlet Hastanesine sevk edilmiş olup müşahedeye alınmıştır.

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