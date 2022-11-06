Polisten kazayla ilgili açıklama

Polisin olayla ilgili açıklaması şu şekilde:

06.11.2022 tarihinde, saat 12:30 sıralarında, Lefkoşa- Güzelyurt Anayolu üzerinde, Yasin YILDIRIM (E-42), yönetimindeki PF 539 plakalı salon araç ile çift şeritli yolda Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada İkidere Mevki yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüje düşerek beton bariyere çarpıp takla atmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Yasin YILDIRIM ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Hazar AKKURT (E-50) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.