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Polisten kendisini ülkesine göndermesini istedi

Yeni Bakış'tan Ahmet İkidereli'nin haberine göre; Girne’de önceki gece trafik operasyonu düzenleyen polis ekipleri ilginç bir taleple karşılaştılar. 20 Haziran’da KKTC’ye “Turist” statüsüyle giriş yapan TC uyruklu bir şahıs, iş bulmak amacıyla geldiği ülkede umduğunu bulamadığı gerekçesiyle polisten ülkesine gönderilmesi talebinde bulundu.

24 Haziran 2019 Pazartesi 14:37
Polisten kendisini ülkesine göndermesini istedi

Girne’de polis ekipleri önceki akşam bölgede trafik operasyonu gerçekleştirdikleri sırada ilginç bir olayla karşılaştılar. Görevli polis memurlarının yanına yaklaşan yaya, 20 Haziran tarihinde Türkiye’den adaya “Turist” olarak giriş yaptığını amacının ise KKTC’de iş bulmak olduğunu belirtti. 

Polisten kendisini ülkesine göndermesini istedi

Söz konusu şahıs ülkeye çalışma amaçlı geldiğini ancak başvurduğu hiçbir iş yerinden olumlu yanıt alamaması nedeniyle ülkesine geri dönmek istediğini polise aktardı. Cebindeki parasının da tükenmesi nedeniyle bir süre konakladığı pansiyondan da atıldığını belirten söz konusu şahıs, polisin kendisini Türkiye’ye geri göndermesini talep etti. 

“Bu gece parkta yat yarın gel”

Görevli polis memurları beklemedikleri bu teklif karşısında, söz konusu şahsa geceyi Girne Polis karakolu’nun karşısındaki parkta geçirmesini tavsiye ederek, bugün gerekli mercilere girişimde bulunacakları sözünü verdiler. Yeni Bakış’ın elde ettiği bilgiye göre söz konusu şahsa ülkeye girişinde muhaceret memuru tarafından 1 aylık bir izin veril

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Polis
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