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Polisten kritik uyarı!

Polis, Türkiye telefon hatları kullanılarak özellikle yaşlı kişileri arayan ve kendilerini savcı veya polis olarak tanıtan bazı kötü niyetli kimliği meçhul şahısların aradıkları yaşlı/emekli kişileri yüksek meblağlarda dolandırmaya devam ettiğini belirterek yeniden uyarıda bulundu.

15 Eylül 2021 Çarşamba 09:54
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Polisten kritik uyarı!

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, dolandırıcıların, aradıkları kişilere, yürüttükleri soruşturmayı ileri sürerek, banka hesaplarındaki mevduatlarının güvende olmadığı yönünde telkinde bulunarak, verdikleri hesap numarasına mevduatlarını aktarmalarını sağlandıkları kaydedildi.

Kötü niyetli kişilerin daha sonra paraları ilgili hesaptan çekerek yaşlı kişileri dolandırdığı belirtilen polis açıklamasında şu uyarılar yer aldı:

“Bu tür şikayetlerin polise yansıması üzerine belirli aralıklarla halkımıza yapılan uyarılara rağmen maalesef kötü niyetli kişilerin yaşlılarımızı dolandırmaya devam ettikleri görülmektedir. 

Bu bağlamda, yaşlı/emekli büyüklerimizin evlatları ve/veya aile yakınları tarafından, kötü niyetli bu tür kişilere itibar etmemeleri yönünde uyarılmaları, böyle bir durum ile karşılaşmaları halinde ise polisi olaydan haberdar etmeleri önemle rica olunur.”

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