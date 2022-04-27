Polisten önemli duyuru!

İşte polis açıklaması:

26.04.2022 tarihinde, Girne’de, polis tarafından gerçekleştirilen opersyon sonucu, iki şahsın tasarrufunda sahte olduğuna inanılan, bir adet 50’lik Euro, bir adet 50’lik ABD Doları ve 22 adet de 100’lük (Toplam 2.200 $) ABD Doları banknot tespit edilmiştir.

ELE GEÇİRİLEN SAHTE BANKNOTLARIN SERİ NUMARALARI

50’lik Euro banknota ait seri numarası ZD1449408208

50’lik ABD Doları banknota ait seri numarası MB26725871A

100’lük ABD Dolarlarına ait seri numarası LG04727792

Söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali olduğundan, ellerinde belirtilen seri numaraları ile başlayan “50’lik ve 100’lük ABD Doları ile “50’lik Euro” cinsi para bulunduran; bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak olan kişi ve kurumların çok dikkatli olmaları, şüpheli gördükleri kişileri ise en yakın polis merkezine bildirmeleri önemle rica olunur.