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Polisten önemli duyuru!

Polisten sürücüler için önemli duyuru...

11 Haziran 2022 Cumartesi 11:21
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Polisten önemli duyuru!
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Açıklama şu şekilde:

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu tarafından 12 Haziran 2022 Pazar günü, 14:00-19:30 saatleri arasında, Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzerinde bulunan Serhatköy Altgeçidi ile Mevlevi Çemberi arasında, çift şeritli yolda motosiklet drag yarışı düzenlenecektir.

Belirtilen tarih ve saatlerde, Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzerinde bulunan Serhatköy Altgeçidi ile Mevlevi Çemberi arasındaki yol, çift yönlü olarak trafik akışına kapatılacaktır. Lefkoşa ve Güzelyurt istikametlerinden gelen araçların ulaşımı, Serhatköy güzergahından eski Lefkoşa–Güzelyurt Anayolu üzerinden sağlanacaktır.

Bu güzergahı kullanacak olan sürücülerin kendi güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.

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