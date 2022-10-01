Polisten önemli duyuru!

Yapılan açıklama şu şekilde:

İSKELE BÖLGESİ TELEFON HATLARI ARIZALI...

Mehmetçik - İskele arası fiber optik kablo döşeme çalışmaları nedeniyle, Dipkarpaz ve Ziyamet Polis Karakolları ile Yeşilköy İtfaiye Şubesine ait mevcut telefon hatları devre dışı kalmıştır. Arıza giderilinceye kadar;

Dipkarpaz Polis Karakolu için 0548 811 7764, Ziyamet Polis Karakolu için 0548 811 7754 ve Yeşilköy İtfaiye Şubesine ulaşmak için 0548 811 7505 veya Alo 199 çağrı numaralı hatlarının kullanılması önemle rica olunur.